Фейк: в России захотели запретить пиццу

В Сети появилась информация, пиццу исключат из меню и буфетного ассортимента российских общеобразовательных учреждений. Однако она оказалась фейковой.

Фейк

Некоторые паблики и телеграм-каналы сообщили, что пиццу в России хотят запретить. Убрать блюдо из школьного меню якобы потребовала советник президента Елена Ямпольская.

Авторы публикаций утверждают, что она заявила об отсутствии в блюде чего-либо полезного для детей и подростков, поэтому в школьном меню его быть не должно.

Правда

Эта информация не имеет отношения к реальному положению дел. Поводом для распространения сообщения стало заявление советника президента России Елены Ямпольской 5 ноября 2026 года.

Она выразила мнение, что пицца не должна присутствовать в школьных столовых и буфетах, поскольку не считает это блюдо полезным для детей.

При этом Ямпольская подчеркнула, что прямыми запретами трудно добиться изменения пищевых привычек. Ее высказывание представляло собой оценку существующей практики организации школьного питания, а не объявление о принятом государственном решении.

Утверждение об обязательном исключении пиццы из меню российских школ не соответствует характеру первоначального заявления. Речь шла о позиции должностного лица, а не о введении новых ограничений.

Депутат Госдумы Виталий Милонов отмечал, что инициатива об исключении пиццы из школьных столовых нуждается в дополнительной проработке. По его словам, прежде всего следует узнать мнение самих детей и их родителей относительно такого предложения.

«Если это традиционное блюдо пицца, то чем оно отличается от блинов? Ничем. Поэтому я отталкиваюсь точно от того, чтобы наши дети в школе получали здоровую пищу», — заявлял парламентарий.

Организацию питания в российских образовательных учреждениях регулирует СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Приложение № 6 к указанным правилам содержит перечень пищевой продукции, не допускаемой при организации питания детей.

В перечень входят, в частности, продукция, жаренная во фритюре, чипсы, снеки, острые соусы, кетчупы, майонез, отдельные виды колбасных изделий и другие продукты. Пицца как самостоятельное блюдо в перечне запрещенной продукции не указана.

Ранее с предложением убрать пиццу из школьных буфетов действительно выступил общественный деятель Виталий Бородин. В качестве альтернативы он называл кулебяки, курники и расстегаи.

Таким образом, информация о том, что пиццу исключат из меню и буфетного ассортимента российских общеобразовательных учреждений, недостоверна.

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