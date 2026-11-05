Россиянам напомнили о сроке уплаты имущественных налогов

ФНС: налоги за 2025 год нужно уплатить до 1 декабря 2026 года

До 1 декабря россиянам предстоит заплатить налоги за 2025-й год. Об этом напомнила пресс-служба Федеральной налоговой службы, сообщило РИА «Новости» .

«Не позднее 1 декабря 2026 года физическим лицам необходимо оплатить налог на имущество, транспортный и земельный налоги и налог на доходы, по которым не был удержан НДФЛ», — сообщили в ведомстве.

Налог на имущество начисляют собственникам квартир, домов, гаражей, машино-мест и других объектов, в том числе недостроенных. Земельный налог касается владельцев участков, а также тех, кто пользуется землей на праве бессрочного пользования или пожизненного наследуемого владения.

Транспортный налог должны уплатить владельцы зарегистрированных автомобилей, мотоциклов, моторных лодок и яхт. Размер зависит от мощности двигателя, возраста транспорта и региональных тарифов.

Для некоторых категорий, включая пенсионеров, людей с инвалидностью, участников СВО и многодетные семьи, действуют льготы.

НДФЛ за работников обычно перечисляют работодатели. Самостоятельно необходимо перечислить налог на доход по банковским вкладам выше 210 тысяч рублей и доплаты по прогрессивной шкале. При расчете последней ФНС учитывает зарплату и другие выплаты, доходы от аренды и инвестиций, а также выигрыши в лотерею и казино. За нарушение сроков налоговая ежедневно начисляет пеню.