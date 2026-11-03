Капсулу со свитком нашли под памятником экипажу подлодки Л-16 на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском во время работ по замене памятника экипажу подводной лодки Л-16, погибшему при выполнении воинского долга, обнаружили капсулу со свитком. Об этом сообщили на сайте администрации городского округа.

Памятник экипажу подлодки расположен на территории Исторического Выставочного Центра «Город Воинской Славы». В администрации отметили, что ключевым событием этапа демонтажа стала находка капсулы со свитком. Ее обнаружили во время работ на объекте 28 октября.

«При вскрытии этой капсулы оказалось, что свиток сильно был подвержен, я бы сказал, обводнению, и требует специальных навыков и знаний для того, чтобы его восстановить. Поэтому трогать его дальше не стали, вернули на место. Теперь забота специалистов — восстановить этот документ», — сказал член Совета реготделения РВИО, член комиссии по установке и демонтажу памятников и памятных знаков при администрации Петропавловск‑Камчатского городского округа Вячеслав Скалацкий.

По его словам, реставраторы будут работать со свитком.

Новый памятник экипажу подлодки выполнят из черного гранита. Его вес составит 30 тонн.

Экипаж Л-16 — 55 советских военных моряков и офицер связи ВМС США — погиб 11 октября 1942 года. По одной из версий, субмарину атаковала японская подлодка, выпустившая торпеду.

Ранее в Венгрии завершили ремонт советского мемориала, где в захоронении покоятся 253 военных, погибших при освобождении республики.