Отшельницу Агафью Лыкову вооружили петардами для отпугивания медведей

Петарды и сигнальные ракеты для отпугивания медведей ежегодно доставляют отшельнице Агафье Лыковой. Об этом в комментарии ТАСС рассказал директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.

Он пояснил, что Лыковой привозят петарды-треуголки, которые отшельница очень любит за громкий звук, а также газовые сигнальные ракеты.

Непомнящий отметил, что в этом году у заимки Агафьи появился бурый медведь. Чтобы он не беспокоил престарелую отшельницу, руководство заповедника направило в Москву необходимые документы для регулирования численности хищников.

Нападения медведей на людей в России в этом году участились. В понедельник, 7 сентября, глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о смерти в больнице пострадавшего после атаки медведя. Также стало известно, что за сутки в Приангарье косолапые выходили к людям 17 раз.