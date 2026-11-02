Шапша заявил о пятикратном снижении аварий на теплосетях Калужской области

Модернизация теплосетей Калужской области в рамках государственной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» снизило количество аварийных случаев в пять раз. Об этом объявил губернатор региона Владислав Шапша .

Он подчеркнул, что за пять лет в рамках реализации госпрограммы в регионе построили четыре новые котельные, модернизировали 64 объекта, обновили более 144 километров теплосетей и приобрели 234 единицы энергосберегающего оборудования.

Шапша подчеркнул, что самый положительный эффект программа оказала на военный городок в Козельском округе, который долгое время оставался проблемной точкой.

«В этом году впервые все идет штатно. Вновь направили серьезные средства на обновление объектов теплоснабжения в городке. Запустили новую котельную, продолжили ремонт сетей, модернизацию оборудования», — заявил губернатор.

Глава Калужской области добавил, что только в этом году на реализацию программы энергосбережения направили 220 миллионов рублей. Дополнительные средства на модернизацию теплосетей направили за счет списания задолженности по бюджетным кредитам.

В конце октября губернатор Калужской области Владислав Шапша анонсировал открытие путепровода в Людинове, который свяжет федеральную трассу М-3 с городом Жиздра. Всего в регионе до 2035 года обновление проведут на 60 мостах и путепроводах.