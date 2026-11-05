Автовладельцам рассказали, что учесть при замене резины в шиномонтаже

Шиномонтаж при замене летней резины на зимнюю обязан выдать чек и в случае недочетов исправить их либо снизить цену. Об этом специалисты Роспотребнадзора сообщили РИА «Новости» .

«Договор, исполняемый в присутствии потребителя — подкачка, замена шин — может оформляться путем выдачи квитанции, жетона, талона или кассового чека», — заявили представители ведомства.

После сдачи работы владельцу машины нужно проверить ее качество. По закону в случае недочетов он имеет право по своему выбору потребовать их устранить, снизить цену, сделать повторно без оплаты либо возместить расходы на исправление в другом месте.

Ранее сервисы каршеринга в Москве уже сменили резину. Первый снег в столице выпал 4 ноября.