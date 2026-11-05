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    Автовладельцам рассказали, что учесть при замене резины в шиномонтаже

    Роспотребнадзор: шиномонтаж при замене резины должен выдать чек

    Фото: РИА «Новости»

    Шиномонтаж при замене летней резины на зимнюю обязан выдать чек и в случае недочетов исправить их либо снизить цену. Об этом специалисты Роспотребнадзора сообщили РИА «Новости».

    «Договор, исполняемый в присутствии потребителя — подкачка, замена шин — может оформляться путем выдачи квитанции, жетона, талона или кассового чека», — заявили представители ведомства.

    После сдачи работы владельцу машины нужно проверить ее качество. По закону в случае недочетов он имеет право по своему выбору потребовать их устранить, снизить цену, сделать повторно без оплаты либо возместить расходы на исправление в другом месте.

    Ранее сервисы каршеринга в Москве уже сменили резину. Первый снег в столице выпал 4 ноября.

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