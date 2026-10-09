Бабье лето в Нижегородской области может продлиться до середины октября

Синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду в Нижегородской области до середины октября. Фенолог Арзамасского филиала ННГУ им. Лобачевского Михаил Любов назвал ее второй волной бабьего лета, сообщает newsnn.ru .

Любов объяснил, что осеннее тепло связано с антициклоном: давление повышается, облака рассеиваются, осадков нет. Днем солнце прогревает почву, а от нее нагревается воздух.

«Это вторая волна бабьего лета. Я бы даже сказал, бархатный сезон по-нижегородски», — отметил Любов.

При этом ночью земля сильно остывает. Фенолог предупредил, что даже после теплого дня к утру возможны заморозки. Теплое начало октября он не считает аномалией: такие возвраты тепла происходят не каждый год, но вполне закономерны.

По словам Любова, погода зависит от происхождения антициклона. Скандинавский приносит солнце, холод и ночные заморозки, как в начале месяца. Сейчас антициклон сформировался на Русской равнине после ухода дождевого циклона за Урал.