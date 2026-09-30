Первый в России документальный вертикальный сериал «Свой против чужих» возвращается. В центре сюжета нового сезона — суровые будни сотрудника московского СОБР «Столица» ГУ Росгвардии, который умеет принимать судьбоносные решения за доли секунды. Премьера первой серии состоится 30 сентября.

Сериал выйдет на всех социальных площадках телеканала. Он посвящен людям, которые каждый день стоят на защите государства. Партнером проекта выступили Главное управление Росгвардии по Москве и легендарный СОБР «Столица».

«В центре второго сезона — новый герой с новой должностью и позывным Шахтер. Его истории, воспоминания и служебный путь становятся отдельной линией повествования, через которую раскрывается жизнь бойцов одного из самых закрытых и уважаемых спецподразделений страны», — рассказали создатели.

Зрителей ждут восемь полноценных серий и восемь тем, важных для государства, — каждую из них поднимает сам герой, опираясь на личный опыт службы.