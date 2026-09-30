«Свой против чужих» возвращается. Премьера нового сезона первого в России вертикального доксериала — 30 сентября
360.ru запускает новый сезон документального сериала «Свой против чужих»
Первый в России документальный вертикальный сериал «Свой против чужих» возвращается. В центре сюжета нового сезона — суровые будни сотрудника московского СОБР «Столица» ГУ Росгвардии, который умеет принимать судьбоносные решения за доли секунды. Премьера первой серии состоится 30 сентября.
Сериал выйдет на всех социальных площадках телеканала. Он посвящен людям, которые каждый день стоят на защите государства. Партнером проекта выступили Главное управление Росгвардии по Москве и легендарный СОБР «Столица».
«В центре второго сезона — новый герой с новой должностью и позывным Шахтер. Его истории, воспоминания и служебный путь становятся отдельной линией повествования, через которую раскрывается жизнь бойцов одного из самых закрытых и уважаемых спецподразделений страны», — рассказали создатели.
Зрителей ждут восемь полноценных серий и восемь тем, важных для государства, — каждую из них поднимает сам герой, опираясь на личный опыт службы.
Что изменилось во втором сезоне
Команда проекта существенно расширила формат: серии стали более длительными и развернутыми, появились новые заставки и визуальные фишки. Съемки нового сезона заняли несколько месяцев. Итогом работы стал сериал, который не дает оторваться от экрана благодаря языку настоящих историй, а не постановочных сюжетов.
«Главная тема — патриотизм и служба в спецслужбах как дело чести и престижа. Проект показывает, что работа в силовых структурах — это не только дисциплина и риск, но и осмысленный выбор пути, достойный уважения и подражания», — уточнили создатели.
Кто работал над проектом
Автор проекта — Мария Михейчик. Режиссер — Михаил Понамарев, продюсер — Екатерина Журанкова.
Как смотреть первый в России документальный вертикальный сериал
Новые серии будут выходить два раза в неделю на всех социальных платформах телеканала, начиная с 30 сентября.
Советуем не пропустить премьеру второго сезона — это истории, которые меняют представление о службе в спецподразделениях России.
В июле 360.ru запустил вертикальный документальный сериал о настоящих героях. В основе сюжета — история бойца подмосковного СОБРа с позывным Смайл и его боевого опыта, полученного в зоне специальной военной операции