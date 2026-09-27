Наказание за незаконный вылов раков ужесточили в России

Штраф за незаконный вылов раков вырос до 1688 рублей за каждого

Теперь за каждого рака придется заплатить 1688 рублей. Прежняя сумма составляла 115 рублей, то есть выросла почти в 15 раз.

В документе указано, что таксы для расчета ущерба водным биоресурсам дополнили позицией «раки». Изменения внесли в правила, утвержденные в 2018 году.

Тогда раки входили в одну категорию с шримсами-медвежатами и морскими ежами. Для них действовала единая такса в 115 рублей за экземпляр. Теперь раков выделили в отдельную категорию.

Ранее в Хабаровском крае шестерых местных жителей заподозрили в незаконном вылове камчатских крабов. Ущерб от их действий составил более одного миллиарда рублей. За три года они добыли более 250 тысяч килограммов живого краба.