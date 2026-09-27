Наказание за незаконный вылов раков ужесточили в России
Штраф за незаконный вылов раков вырос до 1688 рублей за каждого
Правительство России увеличило размер возмещения ущерба за незаконный вылов речных раков. Соответствующее постановление опубликовали на сайте правовой информации.
Теперь за каждого рака придется заплатить 1688 рублей. Прежняя сумма составляла 115 рублей, то есть выросла почти в 15 раз.
В документе указано, что таксы для расчета ущерба водным биоресурсам дополнили позицией «раки». Изменения внесли в правила, утвержденные в 2018 году.
Тогда раки входили в одну категорию с шримсами-медвежатами и морскими ежами. Для них действовала единая такса в 115 рублей за экземпляр. Теперь раков выделили в отдельную категорию.
Ранее в Хабаровском крае шестерых местных жителей заподозрили в незаконном вылове камчатских крабов. Ущерб от их действий составил более одного миллиарда рублей. За три года они добыли более 250 тысяч килограммов живого краба.