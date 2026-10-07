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    Москвичам рассказали, чем можно подкармливать птиц зимой

    Биолог Герасимова: птиц зимой кормят нежареными семечками и просом

    Фото: РИА «Новости»

    Зимой, пока снег не растает, птиц можно подкармливать сырыми семенами подсолнечника и тыквы, а также цельным просом, ячменем и пшеницей. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала биолог «Парка Горького» Анна Герасимова.

    По ее словам, в столице зимуют воробьи, вороны, голуби и синицы, которые уже приспособились к городским условиям. Также с москвичами круглый год соседствуют пищухи, дятлы и поползни.

    «В кормушки следует класть готовые зерновые смеси из зоомагазина, нежареные семечки подсолнечника и тыквы, цельное просо, пшеница, ячмень», — сказала эксперт.

    Она подчеркнула, что дроздам и свиристелям подойдут сушеные ягоды рябины, шиповника и боярышника. Для синиц и врановых полезно несоленое сало.

    При этом птицам не подходят хлеб, соленая, копченая и жареная пища, быстро портящиеся продукты, такие как пшено или сырые хлопья.

    Ранее в Минэкологии Подмосковья предостерегли от подкормки водоплавающих птиц.

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