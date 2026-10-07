Москвичам рассказали, чем можно подкармливать птиц зимой

Зимой, пока снег не растает, птиц можно подкармливать сырыми семенами подсолнечника и тыквы, а также цельным просом, ячменем и пшеницей. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала биолог «Парка Горького» Анна Герасимова.

По ее словам, в столице зимуют воробьи, вороны, голуби и синицы, которые уже приспособились к городским условиям. Также с москвичами круглый год соседствуют пищухи, дятлы и поползни.

«В кормушки следует класть готовые зерновые смеси из зоомагазина, нежареные семечки подсолнечника и тыквы, цельное просо, пшеница, ячмень», — сказала эксперт.

Она подчеркнула, что дроздам и свиристелям подойдут сушеные ягоды рябины, шиповника и боярышника. Для синиц и врановых полезно несоленое сало.

При этом птицам не подходят хлеб, соленая, копченая и жареная пища, быстро портящиеся продукты, такие как пшено или сырые хлопья.

Ранее в Минэкологии Подмосковья предостерегли от подкормки водоплавающих птиц.