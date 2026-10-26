Конференция для представителей рекламной индустрии прошла в Москве

Реклама должна помогать компаниям находить клиентов, а это значит, что бюджеты рекламодателей смещаются в сторону синергии имиджевых инструментов и решений, которые ориентированы на бизнес-результат. К такому выводу пришли участники конференции «Авито Показ» в Москве.

Участники конференции обсудили стратегию развития рекламного направления на 2026–2027 годы. По словам специалистов, для эффективной рекламы сейчас мало знать возраст, город и интересы потенциального покупателя — нужно понимать и задачу, которую он ставит перед собой.

«Чем более открыт рынок, тем быстрее наша индустрия будет двигаться вперед. Россия с точки зрения маркетинга и особенно мартеха впереди планеты всей, в топ-5 мы точно входим. И это строилось как раз на таких конференциях», — поделился руководитель службы планирования и размещения рекламы в сети интернет банка ВТБ Сергей Девятов.

«Мы можем показывать все, что угодно, но это пользователю очень быстро надоест. Чтобы взаимодействовать с ним на долгосрочной перспективе, рекламу надо максимально правильно показывать», — подчеркнул директор Авито Рекламы и стратегических партнерств Яков Пейсахзон.

Все более значимым становится намерение пользователя. Узнать его можно по тому, что человек ищет, сохраняет и к чему возвращается.

«Это финальный шаг воронки, когда у бренда есть последняя миля для того, чтобы человек, когда он уже достал кошелек, чтобы ему напомнить: „А ты меня не купил! Ну я ведь такой хороший“. Собственно, комплекс благодаря сквозной аналитике и позволяет эффективно нашим брендам и нам растить бизнес и планировать рекламные кампании», — рассказала руководитель направления data&insight Магнит Анастасия Кирилова.

Кроме того, меняется и сама логика рекламного сообщения. Так, если человек только знакомится с продуктом, ему важно объяснить достоинства, если сравнивает предложения, показать отличия и условия. Если же он хочет купить что-то, ему нужна понятная мотивация на покупку.

На конференции также представили автоматическую стратегию «Максимум конверсий» — инструмент Авито Рекламы, позволяющий ориентировать кампании на целевые действия. Основная задача для такого рынка — не просто добиться внимания аудитории, а сделать его первым шагом к бизнес-результату.