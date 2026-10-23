Директор Долиной опроверг данные об участии певицы в рекламе магазина техники

Народная артистка России Лариса Долина не участвовала в рекламе скандального магазина, который обещал скидки на айфоны и обманывал покупателей. Об этом 360.ru рассказал директор певицы Сергей Пудовкин.

По его словам, певица не публиковала ничего подобного на своих страницах. Представители артистки подали иск о защите чести и достоинства, а также деловой репутации.

«Уверен, правоохранительные органы быстро и максимально четко разберутся в ситуации. Если есть какие-либо финансовые нарушения со стороны любой компании, включая эту организацию, люди понесут заслуженное наказание. Разбираться надо с теми, кто подписывал какой-либо договор, получал деньги, не выполнил взятые на себя обязательства. Это уголовное дело», — подчеркнул Пудовкин.

Как отметил директор артистки, большую часть видео, которые разместили в интернете, создали через нейросеть, а это занимает буквально десять минут. Директору певицы прислали четыре ролика, два из которых оказались фальшивками. На остальных двух Лариса Долина рассказывает о том, что ей подарили новый телефон, и благодарит за него.

«Никакую рекламу не озвучивали, номер телефона не размещали. Будем разбираться и сажать мошенников в тюрьму», — поделился Пудовкин.

О том, что Лариса Долина, Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин засветились в рекламе интернет-магазина техники, сообщил Mash. После покупок в нем около 200 человек остались без 10 миллионов рублей и мобильных телефонов.

По словам пострадавших, их заманивали скидками на технику Apple, Samsung и Dyson. Клиенты полностью оплачивали покупки и ждали доставку из Дубая, которая должна была приехать через месяц. Однако заказы зависали на этапе растаможки. При этом деньги за отмененные заказы не возвращали.