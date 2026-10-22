Прожиточный минимум пенсионера в 2027 году вырастет. На какие льготы это влияет

С 2027 года в России прожиточный минимум пенсионера увеличат на 6,8%: сумма превысит 17 тысяч рублей. Как его считают и на что он влияет, разобрался 360.ru.

Что такое прожиточный минимум пенсионера Прожиточный минимум пенсионера — минимальная сумма, необходимая для обеспечения базовых жизненных потребностей пожилого человека. В нее обычно включают расходы на продукты, лекарства, оплату жилья и коммунальные платежи.

Интересно Прожиточный минимум пенсионера ниже, чем прожиточный минимум трудоспособного гражданина. Считается, что пожилые тратят меньше на еду, транспорт, обучение и одежду.

В этом году прожиточный минимум пенсионера, по данным ТАСС, увеличили на 6,8% — до 16 288 рублей. В 2027-м сумма составит 17 395 рублей. Прожиточный минимум пенсионера устанавливают в каждом регионе отдельно, но он не может быть ниже федеральной величины. Так, в Москве он равен 18 971 рублю, в Подмосковье — 17 446, а в Санкт-Петербурге — 17 754. Полный список регионов с установленными прожиточными минимума пенсионера собрали на сайте Социального фонда России.

Фото: пенсионеры в Москве / Медиасток.рф

На что влияет прожиточный минимум пенсионера Если неработающий пенсионер ежемесячно получает пенсию меньше этой суммы, то регион обязан назначить ему дополнительную социальную выплату — это предусмотрено законом «О государственной социальной помощи». Также на величину прожиточного минимума пенсионера ориентируются при определении статуса малоимущего. Если у россиянина такой есть, он получает право не только на доплату до федерального прожиточного минимума, но и на: субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ);

единовременную выплату накопительной части пенсии. В противном случае ее будут выплачивать ежемесячно и понемногу;

региональные меры поддержки — например, доплату на расходы по покупке лекарств, продуктов, единовременные муниципальные выплаты и другие. Кроме того, должнику могут оставить сумму прожиточного минимума пенсионера, если судебные приставы взыскивают с него долги.

Фото: кошелек с деньгами / Медиасток.рф

Как рассчитывают прожиточный минимум пенсионера До 2026 года размер прожиточного минимума пожилых людей составлял 86% от прожиточного минимума на душу населения. В этом году последний показатель равен 18 939 рублям. Он рассчитывается как 44,3% от медианной зарплаты в России. Ее, в свою очередь, определяет Росстат.

Интересно Также в стране существует: прожиточный минимум трудоспособного человека — равен 20 644 рублям;

детский прожиточный минимум — величина составляет 18 371 рубль.

Медианный среднедушевой доход — показатель зарплаты, который делит россиян на тех, кто получает доход выше медианной зарплаты, и тех, кто получает ниже этой величины. С начала 2026 года методика расчета изменилась. Теперь прожиточный минимум пенсионера зависит от фактической инфляции за предыдущий год.

Фото: пенсионеры на улицах Москвы / Медиасток.рф