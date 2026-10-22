360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Прожиточный минимум пенсионера в 2027 году вырастет. На какие льготы это влияет

    пенсионеры на улицах Москвы
    Фото: пенсионеры на улицах Москвы/Медиасток.рф

    С 2027 года в России прожиточный минимум пенсионера увеличат на 6,8%: сумма превысит 17 тысяч рублей. Как его считают и на что он влияет, разобрался 360.ru.

    Что такое прожиточный минимум пенсионера

    Прожиточный минимум пенсионера — минимальная сумма, необходимая для обеспечения базовых жизненных потребностей пожилого человека. В нее обычно включают расходы на продукты, лекарства, оплату жилья и коммунальные платежи.

    Интересно

    Прожиточный минимум пенсионера ниже, чем прожиточный минимум трудоспособного гражданина. Считается, что пожилые тратят меньше на еду, транспорт, обучение и одежду.

    В этом году прожиточный минимум пенсионера, по данным ТАСС, увеличили на 6,8% — до 16 288 рублей. В 2027-м сумма составит 17 395 рублей.

    Прожиточный минимум пенсионера устанавливают в каждом регионе отдельно, но он не может быть ниже федеральной величины. Так, в Москве он равен 18 971 рублю, в Подмосковье — 17 446, а в Санкт-Петербурге — 17 754. Полный список регионов с установленными прожиточными минимума пенсионера собрали на сайте Социального фонда России.

    пенсионеры в Москве
    Фото: пенсионеры в Москве/Медиасток.рф

    На что влияет прожиточный минимум пенсионера

    Если неработающий пенсионер ежемесячно получает пенсию меньше этой суммы, то регион обязан назначить ему дополнительную социальную выплату — это предусмотрено законом «О государственной социальной помощи».

    Также на величину прожиточного минимума пенсионера ориентируются при определении статуса малоимущего. Если у россиянина такой есть, он получает право не только на доплату до федерального прожиточного минимума, но и на:

    Кроме того, должнику могут оставить сумму прожиточного минимума пенсионера, если судебные приставы взыскивают с него долги.

    кошелек с деньгами
    Фото: кошелек с деньгами/Медиасток.рф

    Как рассчитывают прожиточный минимум пенсионера

    До 2026 года размер прожиточного минимума пожилых людей составлял 86% от прожиточного минимума на душу населения.

    В этом году последний показатель равен 18 939 рублям. Он рассчитывается как 44,3% от медианной зарплаты в России. Ее, в свою очередь, определяет Росстат.

    Интересно

    Также в стране существует:

    Медианный среднедушевой доход — показатель зарплаты, который делит россиян на тех, кто получает доход выше медианной зарплаты, и тех, кто получает ниже этой величины.

    С начала 2026 года методика расчета изменилась. Теперь прожиточный минимум пенсионера зависит от фактической инфляции за предыдущий год.

    пенсионеры на улицах Москвы
    Фото: пенсионеры на улицах Москвы/Медиасток.рф

    По данным Центрального банка России и Росстата, фактическая годовая инфляция в стране по итогам прошлого года составила 5,6%.

    При расчете использовали цены на одежду, средства связи, персональные компьютеры, электротовары, бытовые приборы, телерадиотовары, инструменты, оборудование, автомобили, продукты питания, услуги и бензин.

    Чем отличается прожиточный минимум пенсионера от МРОТ

    Если прожиточный минимум пенсионера зависит от прожиточного минимума на душу населения, то МРОТ — минимальный размер оплаты труда — исчисляется относительно прожиточного минимума трудоспособного гражданина. Последний также может быть ниже или выше по решению властей.