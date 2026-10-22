Прожиточный минимум пенсионера в 2027 году вырастет. На какие льготы это влияет
С 2027 года в России прожиточный минимум пенсионера увеличат на 6,8%: сумма превысит 17 тысяч рублей. Как его считают и на что он влияет, разобрался 360.ru.
Что такое прожиточный минимум пенсионера
Прожиточный минимум пенсионера — минимальная сумма, необходимая для обеспечения базовых жизненных потребностей пожилого человека. В нее обычно включают расходы на продукты, лекарства, оплату жилья и коммунальные платежи.
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Прожиточный минимум пенсионера ниже, чем прожиточный минимум трудоспособного гражданина. Считается, что пожилые тратят меньше на еду, транспорт, обучение и одежду.
В этом году прожиточный минимум пенсионера, по данным ТАСС, увеличили на 6,8% — до 16 288 рублей. В 2027-м сумма составит 17 395 рублей.
Прожиточный минимум пенсионера устанавливают в каждом регионе отдельно, но он не может быть ниже федеральной величины. Так, в Москве он равен 18 971 рублю, в Подмосковье — 17 446, а в Санкт-Петербурге — 17 754. Полный список регионов с установленными прожиточными минимума пенсионера собрали на сайте Социального фонда России.
На что влияет прожиточный минимум пенсионера
Если неработающий пенсионер ежемесячно получает пенсию меньше этой суммы, то регион обязан назначить ему дополнительную социальную выплату — это предусмотрено законом «О государственной социальной помощи».
Также на величину прожиточного минимума пенсионера ориентируются при определении статуса малоимущего. Если у россиянина такой есть, он получает право не только на доплату до федерального прожиточного минимума, но и на:
- субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ);
- единовременную выплату накопительной части пенсии. В противном случае ее будут выплачивать ежемесячно и понемногу;
- региональные меры поддержки — например, доплату на расходы по покупке лекарств, продуктов, единовременные муниципальные выплаты и другие.
Кроме того, должнику могут оставить сумму прожиточного минимума пенсионера, если судебные приставы взыскивают с него долги.
Как рассчитывают прожиточный минимум пенсионера
До 2026 года размер прожиточного минимума пожилых людей составлял 86% от прожиточного минимума на душу населения.
В этом году последний показатель равен 18 939 рублям. Он рассчитывается как 44,3% от медианной зарплаты в России. Ее, в свою очередь, определяет Росстат.
Интересно
Также в стране существует:
- прожиточный минимум трудоспособного человека — равен 20 644 рублям;
- детский прожиточный минимум — величина составляет 18 371 рубль.
Медианный среднедушевой доход — показатель зарплаты, который делит россиян на тех, кто получает доход выше медианной зарплаты, и тех, кто получает ниже этой величины.
С начала 2026 года методика расчета изменилась. Теперь прожиточный минимум пенсионера зависит от фактической инфляции за предыдущий год.
По данным Центрального банка России и Росстата, фактическая годовая инфляция в стране по итогам прошлого года составила 5,6%.
При расчете использовали цены на одежду, средства связи, персональные компьютеры, электротовары, бытовые приборы, телерадиотовары, инструменты, оборудование, автомобили, продукты питания, услуги и бензин.
Чем отличается прожиточный минимум пенсионера от МРОТ
Если прожиточный минимум пенсионера зависит от прожиточного минимума на душу населения, то МРОТ — минимальный размер оплаты труда — исчисляется относительно прожиточного минимума трудоспособного гражданина. Последний также может быть ниже или выше по решению властей.