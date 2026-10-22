В Москве спрогнозировали аномально теплую погоду на выходных

XRAS Meteo: погода в Москве на выходных будет аномально теплой

В Москве на ближайших выходных ожидается аномальная теплая погода с температурой на шесть-восемь градусов выше климатической нормы. Об этом сообщили на сайте XRAS Метео .

Столица России сейчас находится в центре крупного антициклона. Благодаря нему в субботу, 24 октября, воздух прогреется до +13 градусов, хотя климатическая норма для такой даты — около +5 градусов.

В воскресенье, 25 октября, столбики термометров покажут до +12 градусов. Судя по прогнозу, эти выходные станут последним теплым уикендом календарного года.

При этом уже в середине грядущей недели погода испортится. Холод придет сначала в северо-западные регионы страны, а затем и в центральную Россию. В понедельник, 26 октября, ожидается сильный ветер — до 13–14 метров в секунду. Температура начнет постепенно снижаться, а следом пойдут и дожди.

Ранее стало известно, что октябрь 2026 года в Москве может стать самым теплым со времен Александра II.