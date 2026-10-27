Автоэксперт Бабушкин предупредил об опасности зарядки замерзшей батареи

Ошибки при обращении с автомобильным аккумулятором грозят поломкой и тяжелыми травмами. Об этом рассказал технический директор LYNXauto Андрей Бабушкин, сообщает газета «Известия» .

Эксперт предупредил: зарядка замерзшей батареи может разрушить корпус и вызвать выброс кислоты. Рядом нельзя допускать огня и искр из-за взрывоопасного водорода. Запрещено путать полярность при «прикуривании», замыкать клеммы металлом и отключать их при работающем моторе.

Нельзя нагревать корпус пламенем и применять неподходящие зарядные устройства. При вздутии, трещинах или сильном нагреве эксплуатацию нужно немедленно прекратить.

На холоде батарея хуже отдает пусковой ток, а загустевшее масло затрудняет запуск. Короткие поездки не позволяют восполнить заряд. При глубоком разряде электролит может замерзнуть и разорвать корпус.

До морозов следует осмотреть корпус и клеммы, проверить заряд, пусковые характеристики и систему зарядки. При комнатной температуре напряжение заряженной 12-вольтовой батареи составляет около 12,7–12,8 В, при 12,4 В заряд частичный, при 12,2 В — существенно снижен.

Бабушкин рекомендовал избегать глубоких разрядов, контролировать ток утечки, очищать клеммы и отказаться от кустарного утепления: оно мешает вентиляции и теплоотводу.