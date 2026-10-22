Риелторы попросили Генпрокуратуру проверить использование маткапитала для ИЖС

Российская гильдия риелторов обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность позиции Соцфонда России относительно применения маткапитала при строительстве и реконструкции частных домов. Об этом сообщило РИА «Новости».

В объединении обратили внимание на письмо с разъяснениями, которое СФР разослал в конце сентября. В нем шла речь о том, на участках с каким видом разрешенного использования (ВРИ) допускается возводить дома с применением средств маткапитала.

К ним относятся земли, предназначенные для ИЖС, блокированной жилой застройки, а также ведения садоводства.

Риелторы заявили, что СФР требует использовать в графе ВРИ формулировки «ведение гражданами садоводства для собственных нужд» и «ведение гражданами огородничества для собственных нужд» вместо «ведение садоводства» и «ведение огородничества», которые можно было указывать ранее.

В случае несовпадения Соцфонд может не дать разрешения использовать средства. Российская гильдия риелторов просит ГП проверить эту практику на предмет соответствия федеральному закону.

Ранее россиян призвали подробно прописывать условия в договоре с риелтором.