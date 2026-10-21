21 октября 2026 19:30 Октябрьский Happy New Year: хитрый маркетинг или способ отвлечься? Психолог Никитина объяснила, почему люди готовятся к Новому году в октябре Фото: ChatGPT Эксклюзив

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Каждый год города все раньше и раньше украшают улицы к главному празднику зимы, а на прилавках магазинов появляется новогодняя атрибутика. Почему ретейл спешит заполонить полки тематическими товарами, зачем создавать в городах праздничную атмосферу сильно заранее и есть ли у этого явления обратная сторона, выяснил 360.ru.

Ранний Новый год = большие продажи? В 2026 году в октябре крупные сети магазинов выставили на полки новогодние товары: елки, сладости, игрушки и другой декор. Такое раннее начало сезона связано с тем, что праздничной продукции всегда много, а срок ее продажи очень короткий, рассказал 360.ru независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов. «В течение года они не продаются — только перед Новым годом. На этот праздник люди традиционно откладывают деньги, чтобы отпраздновать достойно, чтобы, условно говоря, не хуже, чем у людей. Однако уже 1 января средств у покупателей не остается — и об этом все ретейлеры знают», — объяснил эксперт. По этой причине новогоднюю атрибутику стараются продать с запасом, чтобы прибыль перекрыла январский провал в продажах. Чем раньше дать людям новогоднюю эмоцию, тем раньше покупатели начнут тратить: кто-то заранее купит алкоголь, другие — подарки.

Практика показывает: чем раньше появляются елки в витринах, тем лучше идут продажи. Александр Анфиногенов

Сегодня ретейл идет в этом направлении синхронно: сначала елки и новогодние товары появлялись на полках в начале декабря, затем в ноябре, а теперь купить фигурку снеговика или Деда Мороза можно уже в конце октября.

Видео: Видео пользователей @olya.barinova и @skidkinezagorami / Соцсети

Анфиногенов подчеркнул: Новый год в России проходит на уровне условных рефлексов. Праздник ассоциируют с оливье, «Иронией судьбы», елкой, подарками, хорошим настроением и временем отдыха. В такие периоды люди готовы тратить больше, поэтому Новый год всегда считался пиком продаж, и совсем неудивительно, что магазины стараются этот период расширить. «Сначала в сентябре повышаются цены, потом, когда появляются елки, начинаются новогодние распродажи, а в последние две недели года — скидки, которые возвращают покупателя, по сути, к сентябрьским ценникам», — объяснил эксперт. Ретейлеры идут на все ухищрения, чтобы продать в предновогодний период как можно больше, в том числе на различные маркетинговые уловки, часто — не всегда честные. Представим, покупатель заходит в магазин, а посреди торгового зала стоит красивая новогодняя елка, под ней фигурка Деда Мороза, на ветках искрятся гирлянды. Завершает праздничную картину большое слово «скидки» или «акция». Скорее всего, наш покупатель не останется равнодушным и совершит импульсивную покупку. И вопрос лишь в том, насколько дорогую.

Видео: Видео пользователей @anastacyasmirnova и @arapkina88 / Соцсети

Другие скажут: «Нет, у меня есть сила воли, меня елками не возьмешь». Анфиногенов допустил, что такие люди действительно есть и их немало, но все же это меньшинство, и в основном покупатели ведутся на маркетинговые новогодние уловки, даже если их старт перенесли на октябрь. Человек рано или поздно купит, и уже будет неважно, в октябре, ноябре или за день до Нового года. Но вероятность того, что он потратит деньги несколько раз, возрастает вместе с удлинением этого сезона. С этой же целью на городских улицах создают атмосферу Нового года благодаря украшениям. «Это же романтик, создается настроение. Люди ходят по одним и тем же улицам, они знают, как эта улица выглядит летом, весной, осенью. И тут — бах! Звездочки-шарики, часики и прочие красивые гирляндочки. Сразу настроение другое, и к нему хочется приобщиться», — отметил эксперт. Помимо прочего, все люди делятся условно на две группы: на тех, кто готовится сильно заранее, и тех, кто покупает все в последний момент, рассказала 360.ru семейный системный психотерапевт и сексолог Лариса Никитина.

Рассчитывать на тех, кто 31 декабря сделает кассу, очень неправильно с точки зрения бизнеса. Поэтому ретейл стелет соломку заранее. Лариса Никитина

Такое случается не только в России. В Финляндии в местных магазинах на витринах Санта-Клаусы появляются уже в сентябре — как только завершается летний сезон.

Видео: Видео пользователя @akila_sell / Соцсети

Новогодняя атмосфера как способ перезагрузиться Осенью людей часто настигает апатия и хандра. А шары и огни на улице просто поднимают им настроение, считает Никитина. «Люди в стрессе. И когда есть красивые картинки, это бодрит, кажется, что все нормально, жизнь продолжается, у человека поднимается уровень эндорфинов. Достаточно просто погулять по центру. Другой вопрос, что депрессию таким образом не вылечить. Однако это временно, но работает», — пояснила эксперт. Кроме того, в новогодней суете человек отвлекается: начинает строить планы, откладывать деньги на подготовку и подарки, так как в декабре ни один бюджет, если человек не миллионер, не выдержит колоссальных трат. Еще это неоценимая помощь самому себе, когда выбираешь нужное без спешки, а не с огромными глазами от того, что ничего не успеваешь. Ведь, помимо новогодней суеты, у людей на работе заканчивается год, который влечет за собой отчетности, продажи, погоню «успеть до Нового года», потому что после 31 декабря вся страна не будет работать треть месяца. Это уже не говоря о родителях, которые готовят детей к утренникам.

Фото: Новогодняя иллюминация на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил России в парке «Патриот» / Медиасток.рф

Не стоит забывать и о том, что подготовка в Новому году, несмотря на все траты, доставляет людям удовольствие. Выделяются эндорфины, которые поднимают настроение, а предвкушение праздника само по себе считается у многих приятным временем. «Есть и те, кто от этой новогодней суеты и украшений раздражается. Такие всегда находятся. Им всегда все плохо. Дождь идет — плохо, солнце — поганое, потому что в глаза светит. Им никогда не угодишь. К счастью, таких лишь маленький процент», — отметила Никитина. Так что же такое новогодняя суета — давление общества или личная инициатива? Скорее второе, чем первое, пояснила психолог. Если человек вышел на улицу, а на ней нет шариков и огоньков, то Новый год кажется каким-то далеким. Если же на ветвях уже светятся гирлянды, то волей-неволей начинаешь думать, что скоро праздник, что пора к нему готовиться, и горожанину хочется приобщиться к всеобщей суете.