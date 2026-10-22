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    Гала-концерт проекта «Родники. Истоки» прошел в Москве

    Полный зал Московского театра «Русская песня» Надежды Бабкиной собрал гала-концерт проекта «Родники. Истоки». Артисты представили 26 народных песен из разных регионов России, объединив традиционные мотивы с современными аранжировками.

    Организаторы отобрали композиции во время фольклорной экспедиции движения «Газманов. Родники». Ее участники изучали музыкальное наследие страны — от Архангельской области до Алтайского края. В Удмуртии они записали песню «Туала Заной» в исполнении ансамбля «Шудбур», ранее малоизвестную широкой публике.

    Заслуженный артист России Сергей Войтенко представил новые версии старинных произведений, а Родион Газманов исполнил песню «Сен-Чокта» на кумандинском языке вместе с фольклорными артистами из Алтайского края.

    Зрители встретили выступления продолжительными овациями. В концертную программу вошли северные песни, казацкие мотивы и современные музыкальные эксперименты, включая рэп.

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