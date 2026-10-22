Гала-концерт проекта «Родники. Истоки» прошел в Москве

Полный зал Московского театра «Русская песня» Надежды Бабкиной собрал гала-концерт проекта «Родники. Истоки». Артисты представили 26 народных песен из разных регионов России, объединив традиционные мотивы с современными аранжировками.

Организаторы отобрали композиции во время фольклорной экспедиции движения «Газманов. Родники». Ее участники изучали музыкальное наследие страны — от Архангельской области до Алтайского края. В Удмуртии они записали песню «Туала Заной» в исполнении ансамбля «Шудбур», ранее малоизвестную широкой публике.

Заслуженный артист России Сергей Войтенко представил новые версии старинных произведений, а Родион Газманов исполнил песню «Сен-Чокта» на кумандинском языке вместе с фольклорными артистами из Алтайского края.

Зрители встретили выступления продолжительными овациями. В концертную программу вошли северные песни, казацкие мотивы и современные музыкальные эксперименты, включая рэп.