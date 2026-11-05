Адвокат назвал условие для взыскания алиментов за все годы неуплаты

Адвокат Сулим: можно взыскать алименты за годы неуплаты при наличии решения суда

Россияне могут взыскать задолженность по алиментам за все время неуплаты, если обязательство должника закреплено исполнительным документом или нотариальным соглашением. Об этом «Газете.Ru» рассказала адвокат Ольга Сулим.

Она пояснила, что все зависит от ситуации. Если родитель впервые обращается в суд, то по общему правилу алименты назначаются с даты обращения.

Кроме того, заявитель может взыскать выплаты за прошедший период в пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд, если выяснится, что другой родитель уклонялся от уплаты содержания. В качестве доказательства можно представить письма и переписку с просьбами перечислить деньги на ребенка.

Адвокат добавила, что при наличии нотариального соглашения или исполнительного документа действует порядок, предусмотренный статьей 113 Семейного кодекса РФ. Если деньги не поступали по вине должника, обязанного уплачивать алименты, то выплаты взыскивают за весь период.

«Долг не сгорает и после совершеннолетия ребенка», — сказала она.

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