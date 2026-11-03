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    Адвокат Алешкин объяснил порядок оспаривания ошибочного ареста банковского счета

    Арест счета не всегда означает законность взыскания: долг может быть уже погашен или списан повторно. Адвокат Андрей Алешкин рассказал, как проверить основания ограничений и добиться исправления ошибки, сообщает Life.ru.

    Сначала нужно получить документы исполнительного производства и установить причину ареста. Если долг погашен, следует направить приставу подтверждение оплаты и потребовать обновить сведения и снять ограничения.

    При взыскании чужого долга, повторном списании или аресте защищенных выплат необходимо подать приставу письменное заявление с подтверждающими документами. Алешкин подчеркнул, что звонка в банк недостаточно: проблему нужно решать письменно.

    Действия пристава можно обжаловать вышестоящему должностному лицу Федеральной службы судебных приставов или в суд. Общий срок — десять дней с момента, когда человек узнал или должен был узнать о нарушении прав.

    Статья 101 закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» защищает от взыскания алименты, материнский капитал, ряд детских пособий и компенсаций. Статья 99 ограничивает удержания из зарплаты и некоторых других доходов. В предусмотренных случаях можно подать заявление о сохранении ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума.

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