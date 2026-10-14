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    Рэпер Джиган задолжал 1,7 миллиона рублей по алиментам

    Фото: РИА «Новости»

    Судебные приставы взыскивают с рэпера Джигана более 1,7 миллиона рублей задолженности по алиментам. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на банк приставов.

    В отношении музыканта открыли исполнительное производство о взыскании 1 737 737 рублей 7 октября. Средства касаются неуплаченных алиментов.

    Джиган состоял в браке с блогером Оксаной Самойловой с 2012 года, у пары четверо детей. Весной 2026 года они развелись.

    Недавно стало известно, что Самойлова подала иск против Джигана. Она хочет ограничить родительские права бывшего мужа после истории с перестрелкой в собственном доме. Росгвардия начала проверку в отношении рэпера.

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