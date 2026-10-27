Ura.ru: наследника могут лишить имущества даже при наличии завещания

Наследника могут лишить имущества даже при наличии завещания, если суд признает его недостойным. Об этом сообщается в материале Ura.ru .

Полностью закрыт доступ к наследству для лиц, уличенных в умышленных противоправных действиях против наследодателя. Речь идет о шантаже, насилии в отношении завещателя, подделке завещания или физическом устранении конкурентов ради увеличения своей доли. Главное условие — вступившее в силу решение суда, официально подтвердившее вину претендента. Такие граждане не могут наследовать ни по закону, ни по завещанию, даже если наследодатель простил их и указал в документе перед самой смертью.

Отдельная категория — граждане, лишенные права на наследство по закону, но способные претендовать на активы умершего по его личной воле. В первую очередь это родители, официально лишенные родительских прав и не восстановленные в них ко дню смерти ребенка. Сюда же относятся лица, злостно уклонявшиеся от обязанностей по содержанию наследодателя, например имеющие огромные долги по алиментам. Для применения этой нормы также требуется судебное решение, однако если человек будет упомянут в новом завещании, он сможет получить указанное имущество.

Недостойный наследник обязан вернуть имущество в натуральном виде или денежном эквиваленте.