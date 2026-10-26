Юрист Шакурова рассказала о возможности взыскать алименты с родителя, скрывающего реальный доход

Юрист Татьяна Шакурова рассказала, что судебная практика позволяет взыскивать алименты с родителя, скрывающего реальный доход. Об этом она сообщила «Газете.Ru» .

По словам руководителя Татарстанского регионального отделения ООД «Гражданский комитет России» Шакуровой, сейчас вариантов взыскания алиментов с такого родителя стало значительно больше. Даже если официальная зарплата приходит на банковский счет, а основная часть выдается наличными, люди совершают покупки в интернете — маркетплейсы, доставки, переводы.

В суд также представляют фотографии из соцсетей, демонстрирующие дорогостоящие покупки, отдых и стиль жизни, из которых следует, что реальный доход выше зафиксированного. Судьи сегодня требуют не только сведения о доходах, но и справки обо всех открытых счетах и движении средств, сведения об имуществе, транспорте, участии в ООО или статусе ИП. Общая картина формирует подход к размеру алиментов.

Однако инструментов все еще недостаточно: должники оформляют бизнес на близких, проводят операции через карты третьих лиц, пользуются имуществом по доверенности при номинальном другом собственнике.