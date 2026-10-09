Нижегородка с долгом по алиментам в 1,3 млн рублей спряталась от приставов в шкафу

Приставы нашли в бельевом шкафу 36-летнюю жительницу Тоншаевского округа, задолжавшую по алиментам 1,3 млн рублей. Женщина скрывалась от принудительного привода в суд, сообщает newsnn.ru .

По данным пресс-службы ГУФССП России по Нижегородской области, женщина не участвовала в воспитании дочери и лишилась родительских прав. Алименты она не платила, а приставы не смогли взыскать долг принудительно.

Неоднократные штрафы за неуплату средств на содержание ребенка не помогли. Дознаватель возбудил уголовное дело. Обвиняемая не явилась в суд, и судья постановил доставить ее принудительно.

Когда приставы приехали к женщине домой, дверь открыл мужчина. Он заявил, что она спит, однако сразу найти ее не удалось. Приставы обнаружили должницу в шкафу и доставили в суд.

Суд назначил женщине 10 месяцев принудительных работ. Приставы также составили протоколы о воспрепятствовании их законной деятельности и неисполнении распоряжения судьи или пристава.