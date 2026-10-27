Россиянам рассказали, что доходы от сдачи квартиры могут учитываться при взыскании алиментов

Доходы от сдачи квартиры или получения дивидендов могут учитываться при взыскании алиментов на ребенка. Об этом в беседе с RT рассказал юрист Давид Адамс.

По его словам, Семейный кодекс предусматривает выплаты из заработка и иных доходов, а их конкретный перечень утвержден постановлением правительства России №1908.

«В него прямо включены арендная плата и дивиденды», — отметил собеседник.

Если алименты назначены в доле от дохода, на одного ребенка обычно удерживают четверть поступлений после уплаты налогов, добавил эксперт. В пример он привел ситуацию, когда родитель получил 60 тыс. рублей зарплаты и 40 тыс. рублей за сдачу квартиры — обе суммы после налогов, и на содержание ребенка приходится 25 тыс. рублей. При получении дивидендов их также включают в расчет.

Отмечается, что для взыскания дополнительных сумм следует сообщить приставу об этих доходах. Подтверждением послужат договор найма, банковские выписки, расписки или сведения о выплате дивидендов. Если документов нет, в заявлении можно указать адрес сдаваемой квартиры или компанию, выплачивающую дивиденды, и попросить проверить поступления.