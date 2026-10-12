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    Суд встал на сторону Виталия Гогунского в споре об алиментах

    Фото: РИА «Новости»

    Измайловский районный суд отклонил иск бывшей жены актера Виталия Гогунского Ирины Маирко об увеличении суммы алиментов на их общую дочь Милану. Об этом сообщил телеграм-канал Super.ru.

    Адвокат актера Михаил заявил, что сторона истца вела себя в суде агрессивно и опиралась на неверные факты. По его словам, решение было ожидаемым.

    В свою очередь, представитель Маирко Анастасия Каширская отметила, что намерена обжаловать вердикт суда. Она предположила, что одной из причин такого исхода стали жалобы на судью, которые истец выдвигал ранее.

    Ранее Маирко подала иск на экс-супруга с требованием назначить алименты в размере 405 тысяч рублей в месяц. Она утверждает, что реальные доходы актера выше, чем тот пытается представить. Ответчик заявил, что сейчас в состоянии выплачивать лишь 50 тысяч в месяц.

    Дочь пары выступает в качестве певицы под псевдонимом Милана Стар.

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