360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Адвокат объяснил, вернут ли мужчине выплаченные алименты

    Юрист Панасюк: вернуть выплаченные алименты можно только при подлоге или обмане

    Фото: РИА «Новости»

    По общему правилу уже выплаченные алименты обратному взысканию не подлежат, однако законом предусмотрены исключения. Об этом сообщил адвокат Валерий Панасюк в беседе с «Газетой.Ru».

    Возврат возможно осуществить в случае отмены судебного решения о взыскании алиментов, если выяснится, что получатель предоставил фальшивые сведения или подложные документы.

    Соглашение об уплате алиментов также могут признать недействительным, если его заключили под влиянием обмана. Основанием станет и доказанная в суде подделка решения, соглашения или исполнительного документа, по которому производили выплаты.

    «Важно различать ситуацию, когда мужчина сам заблуждался относительно своего отцовства, и ситуацию, когда для взыскания алиментов были использованы ложные сведения», — сказал Панасюк.

    Если мужчина добросовестно платил, а через пять лет выяснилось, что он не отец, то одного этого факта для возврата денег недостаточно. Вернуть их можно, только если доказать, что получатель специально подделал документы.

    Читайте также

    Аналитик Пожарская призвала проверять наличие долгов перед принятием наследства

    Новые правила ЦБ ограничат неплательщикам алиментов доступ к кредитам

    Лантратова рассказала о новой ежегодной выплате для родителей

    Аналитик Пожарская призвала проверять наличие долгов перед принятием наследства

    Новые правила ЦБ ограничат неплательщикам алиментов доступ к кредитам

    Лантратова рассказала о новой ежегодной выплате для родителей