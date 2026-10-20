Адвокат объяснил, вернут ли мужчине выплаченные алименты

Юрист Панасюк: вернуть выплаченные алименты можно только при подлоге или обмане

По общему правилу уже выплаченные алименты обратному взысканию не подлежат, однако законом предусмотрены исключения. Об этом сообщил адвокат Валерий Панасюк в беседе с «Газетой.Ru» .

Возврат возможно осуществить в случае отмены судебного решения о взыскании алиментов, если выяснится, что получатель предоставил фальшивые сведения или подложные документы.

Соглашение об уплате алиментов также могут признать недействительным, если его заключили под влиянием обмана. Основанием станет и доказанная в суде подделка решения, соглашения или исполнительного документа, по которому производили выплаты.

«Важно различать ситуацию, когда мужчина сам заблуждался относительно своего отцовства, и ситуацию, когда для взыскания алиментов были использованы ложные сведения», — сказал Панасюк.

Если мужчина добросовестно платил, а через пять лет выяснилось, что он не отец, то одного этого факта для возврата денег недостаточно. Вернуть их можно, только если доказать, что получатель специально подделал документы.