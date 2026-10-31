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    МВД предупредило о мошеннической схеме с криптовалютой

    Аферисты выманивают у жертв максимальные суммы денег в схемах обмана с якобы инвестированием в криптовалюту. Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре МВД.

    Мошенники демонстрируют несуществующую прибыль от сделок и предоставляют возможность вывести незначительную часть средств.

    «Однако, когда мошенники понимают, что его ресурс для новых вложений исчерпан, блокируют доступ к личному кабинету, прекращают всяческое общение», — добавили правоохранители.

    Деньги жертве не возвращают, подчеркнули в МВД.

    Ранее сенатор Артем Шейкин предупредил о мошеннической схеме с записью на прием в Социальный фонд и получением доступа к «Госуслугам».

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