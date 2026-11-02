Предприниматель Елена Дмитриева развивает культурно-образовательный кластер в селе Сенницы. О том, как железобетонные конструкции сменились яблоневыми садами, она рассказала ведущей программы 360.ru «Формула успеха» Елене Кононовой.

Фото: 360.ru

От септиков к музеям В 90-е Елена Дмитриева занималась далеко не самым творческим бизнесом — железобетонными конструкциями и автономными системами канализации. Сегодня она — генеральный директор ООО «Коломенская пастила», человек, который начал возрождать исторический облик Коломны и превратил старинные фабрики в музеи. Но за этим «сладким» фасадом — непростая судьба, борьба с онкологией и признание в том, что партнерство для нее до сих пор остается самой сложной задачей. В 2005 году Дмитриева купила старенький домик в Коломне — в городе, который ее очаровал. «Я училась в Коломне пять лет и практически никогда не была в исторической части. А потом случайно попала на эти улочки, дворики, еще без всякой реконструкции — и захотелось погрузиться в историю. Мне очень захотелось приехать, я несколько лет искала варианты, и все-таки это случилось», — поделилась она.

Фото: 360.ru

Когда Дмитриева начала выкупать здания в историческом центре и запускать проекты в Сенницах, местные жители восприняли это настороженно. «Конечно, я их понимаю и уважаю. Если у человека есть Родина, когда здесь родился его дед, прадед — он по праву рождения считает это своим местом. А тут прихожу я, абсолютно чужой человек, и делаю заявления, не спрашивая их мнения», — рассказала Елена. Конструктивного диалога, по ее словам, пока не получилось, но она готова обсуждать проблемы с теми, для кого это действительно важно. Сейчас «Коломенская пастила» — один из самых известных брендов Подмосковья. Пастилу варят из кислых яблок, меда и патоки, а спрос растет так, что местных фруктов не хватает уже к декабрю. Решение нашлось на уровне губернатора: в прошлом году в Сенницах заложили собственный яблоневый сад. «Мы видим пока прутики, но я надеюсь, что мы с вами будем свидетелями красивого плодоносящего сада», — отметила Дмитриева. В планах — аллеи из роз и кустов шиповника, которые, по ее задумке, станут для гостей «таблеточкой счастья». Ту же логику — превращать знакомство в впечатление — продолжает и театр «Пастила» в Коломне. Изначально режиссера приглашали, чтобы экскурсоводы профессионально проводили театрализованные экскурсии. В итоге затея настолько удалась, что теперь театр регулярно радует зрителей.

Фото: 360.ru

«Борьба всегда продолжается»: рак и воля Самый тяжелый период совпал с запуском проектов: у предпринимательницы диагностировали рак. Сегодня Дмитриева говорит, что борьба не закончена, расслабляться нельзя. Но именно этот кризис дал ей «бонус» — острое чувство радости жизни. «Я смотрю на окружение: как много людей в депрессии. Какая депрессия? Это же жизнь! Это великое счастье, великий дар. Если повезет, жизнь становится яркой, радостной и в кайф», — рассудила она. При этом Елена признала свои слабые стороны — например, неумение партнерствовать. «Я ни в жизни не партнерствую, ни в бизнесе. У меня настолько четкое видение того, что я хочу, что мне очень сложно смириться, что получается не совсем так». А еще — любовь к драме. «Долгие годы моей особенностью была драматизация, я очень люблю драму. Мне казалось, жизнь не будет настолько яркой, если жить без драм. Поэтому я ее раньше всегда приглашала и по каждому поводу устраивала из этого большой спектакль. Сейчас я, конечно, отношусь ко всему легче и философски».

Фото: 360.ru

Сенницы: библиотека, театр и память о маме Новый проект Дмитриевой — культурно-образовательный кластер в селе Сенницы, в бывшей усадьбе Гагариных. Здесь она восстанавливает дом управляющего и конный двор, а главное — создает музей «Библиотека Келлера». Для Елены это глубоко личная история: ее мать всю жизнь проработала библиотекарем и увлекалась историей Сенниц. «Она завещала мне эту тему. Мне очень хочется, чтобы в память о ней остался проект, который будет служить многим поколениям», — поделилась Елена. На создание экспозиции Дмитриева впервые получила президентский грант — 10 миллионов рублей. «У нас не было хорошей истории с этим фондом, а тут сразу дали достаточно крупную сумму», — отметила Дмитриева. 80% экспонатов — антикварная мебель и книги, купленные на эти средства. Библиотека, как и положено, будет обслуживать читателей бесплатно. Помимо музеев, в кластер входит и ресторан. Кстати, самым сложным своим проектом предприниматель называет именно его. «Тут зависимость от многих факторов, от каждого конкретного повара на кухне. Искусственный интеллект помогает, можно быстро сделать меню или концепцию. Но рыбку ты не пожаришь, к сожалению, и соус не приготовишь с его помощью. Человеческий фактор очень велик. Поэтому ресторанный бизнес — самый неудобный во всем кластере, хотя он необходим. Мы все как туристы хотим не только зрелища, но и хлеба», — объяснила Дмитриева.

Фото: 360.ru 1/5 Фото: 360.ru 2/5 Фото: 360.ru 3/5 Фото: 360.ru 4/5 Фото: 360.ru 5/5

Общественная работа Помимо культурных проектов, Дмитриева находит время и для общественной работы. Например, активно сотрудничает с подмосковным отделением Союза женщин России. По ее словам, очень многие бизнесы именно в туристической области связаны с женскими именами. По словам Дмитриевой, когда предпринимательницы оказываются в едином круге, они черпают друг у друга идеи и вдохновение, а также делятся секретами, как справляться с проблемами в быстро меняющихся ситуациях. «Я думаю, когда человек один, он вынужден быть ограниченным кругом своих возможностей. Наше сообщество женщин — мы друг другу, конечно, хорошие помощники и подсказчики», — подчеркнула она.

Формула успеха: «Заниматься любимым делом и доводить до конца» В этом году некоторые проекты предпринимательницы переживают серьезный кризис, и Дмитриева не скрывает: «Как мы выплывем — большой вопрос. Это вызов, который надо принять и выйти победителем». Но она знает, ради чего стоит продолжать. «Когда наши гости покупают пастилу, это их личный вклад в развитие культуры. Мы не собираем пожертвования — эти средства идут на библиотеку в Сенницах и на сад».

Фото: 360.ru