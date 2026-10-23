23 октября 2026 19:30 Глумление над памятью. Что известно о скандале с лонгсливом Крида с принтом из «Иди и смотри» Фото: Стоп-кадр клипа Егора Крида, постер фильма «Иди и смотри», Скриншот сайта бренда KM20 Общество

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Великая Отечественная война

Екатерина Мизулина

Артисты

Егор Крид угодил в очередной скандал. В клипе на песню «Милый ублюдок» на певце заметили дизайнерский лонгслив с принтом, легкомысленно обыгрывающим постер военного фильма «Иди и смотри». Неуместное использование столь болезненной темы возмутило россиян и общественных деятелей. Артист уже извинился и заблюрил кадры, но вопросы остались — и к нему, и к тем, кто выпустил эту вещь в продажу.

Откуда взялся лонгслив из клипа Крида Фильм Элема Климова «Иди и смотри» по праву считается одной из самых тяжелых картин о Великой Отечественной войне. В ее основу легла трагедия сожженной Хатыни в Белоруссии. Главный герой ленты — подросток Флера Гайшун — сталкивается со всеми ужасами того времени. Пережив расстрел собственной семьи и сожжение деревни нацистами, к концу фильма он становится внешне похожим на седого старика. Именно этот образ и оказался на лонгсливе. Правда, в переработанном виде: на лицо персонажа добавили татуировки и пирсинг, сверху сделали надпись «Маркировка дистанции», на рукавах изобразили автоматы, а на спине — пулеметные ленты. Предмет одежды выпустил московский концепт-стор KM20 в коллаборации с американским брендом Marking Distance, основатель которого — Лука Саббат — совместно с художником Джеймсом Пирсом и предложил идею принта, вдохновившись фильмом, пишет Life.ru

Фото: Скриншот сайта бренда KM20

Стоимость лонгслива — около 38 тысяч рублей, но после начала скандала товар исчез из продажи. Внимание прессы привлекла и личность владелицы KM20. Ей оказалась Ольга Карпуть, которая родилась и выросла в Белоруссии — в стране, где о случившемся с Хатынью помнят особенно хорошо. Отвечать на вопросы предпринимательница не захотела. Реакция Егора Крида на скандал с лонгсливом Зато Крид отреагировал быстро: в своем телеграм-канале он заявил, что не смотрел картину и не мог знать о происхождении принта.

Никого не хотел обидеть, про фильм слышу впервые, все кадры с лонгсливом в клипе заблюрены в срочном порядке! Егор Крид

Певец подчеркнул, что относится к памяти о войне предельно серьезно и не вкладывал никакого политического или исторического посыла в свой образ. «Есть вещи, которые должны оставаться выше любых информационных скандалов. И память о погибших — одна из них. Еще раз извиняюсь перед всеми, кого задел, теперь буду гуглить каждое изображение на каждой купленной мной вещи», — пообещал певец. Позиция «Мосфильма» В киностудии «Мосфильм», которой принадлежат права на картину, узнали о скандале из СМИ. Пресс-секретарь Евгений Долгих подчеркнул, что студия не давала разрешения на использование постера. «Мы работаем в части популяризации нашего наследия исключительно с комедиями. Как правило, кадры предоставляем без возможности переработки или переосмысления. С военными картинами мы не работаем и работать не будем, прав никому не даем и не будем давать», — пояснил собеседник 360.ru.

Фото: Мосфильм

Он добавил, что у «Мосфильма» накоплена судебная практика по неправомерному использованию изображений, но как поступят в этом конкретном случае — пока не решили. Размывание исторической памяти Актер Иван Охлобыстин высказался о ситуации, в которую попал Крид, сдержанно. «Надо разобраться в случае подробно», — прокомментировал он в беседе с журналистами. Куда жестче оказалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Это перебор и глумление над памятью всех погибших в годы Великой Отечественной войны. Всем, кто смотрел фильм, это очевидно. Статью за реабилитацию нацизма никто не отменял. Екатерина Мизулина

Общественная деятельница заявила, что за подобными креативами стоит системная работа по размыванию исторической памяти, и призвала государство пресекать такие действия. «Делается это с одной целью: западные лидеры хотят удалить из сознания людей по всему миру память о том, как их деды сжигали людей в газовых камерах и расстреливали тысячами евреев, славян, представителей других национальностей. Они постоянно пытаются подвинуть грань того, „что такое хорошо и что такое плохо“, в глазах подрастающего поколения», — указала Екатерина. Она предупредила, что идеологи кампании по обнулению исторической памяти останавливаться на этом не собираются. И нужно быть готовыми дать им отпор. «Государству нужно это осознать и пресекать любые подобные действия на корню. Всем, кто не смотрел еще фильм „Иди и смотри“, рекомендую это сделать», — заключила Мизулина.