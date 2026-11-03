Аналитики VK выяснили, что объединяет россиян по всей стране

Аналитики VK изучили культурные предпочтения россиян и выяснили, какой контент объединяет жителей разных регионов страны. Исследование провели на основе данных VK AI Researcher, оно охватило почти сто миллионов пользователей VK в России.

Согласно исследованию, самым популярным жанром в музыке является поп. Его слушают 43% пользователей по всей стране. На втором месте оказались хип-хоп и рэп — около 32%, 27% слушают рок.

Главным российским артистом стал Баста: его выбирают в 87 из 89 регионов, а в среднем слушает около 12% аудитории каждого региона. В тройке лидеров — ZIVERT и MIA BOYKA.

Среди игр один лидер — Warface. Она занимает первое место в каждом регионе России, на втором месте по популярности Atomic Heart — в нее играют геймеры в 85 регионах страны. Клип «Дима, мы всегда в тебя верили!», в котором Клава Кока на VK Fest в Казани спела для Димы Масленникова, занял первое место по охвату в 69 регионах.

Первое место по охвату в 61 регионе занял блогер Влад Бумага А4. В тройку лидеров вошли Анна Немченко и Дима Масленников — они стали одними из популярных в 57 и 42 регионах соответственно.

Ранее стало известно, что новый сезон VK лектория стартовал 2 ноября.