Опустошает двор за дни. Профессор раскрыл, нужно ли бояться псевдочумы птиц человеку

На одном из частных подворий в Хакасии обнаружили вспышку псевдочумы птиц. Среди пернатых болезнь распространяется быстро. Опасен ли вирус Ньюкасла для человека, рассказал 360.ru вирусолог, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Псевдочума птиц — опасное вирусное заболевание, которое поражает диких и домашних птиц. Болезнь вызывает поражение органов дыхания, нервной системы и внутренних органов, часто гибнет все поголовье.

«Вирус не очень живучий. Распространяется просто, зараженные птицы перемещаются, дикие могут легко попасть на территорию подворья. В результате может возникнуть эпидемия», — пояснил профессор Альтштейн.

Инфекция может быстро выйти за пределы одного поселка. Риск распространения болезни остается высоким.

«Вирус может распространиться за пределы поселка, где был найден. Риск велик. Нужны обязательно наблюдения и лабораторные исследования, и возможно даже ликвидация отдельных хозяйств», — объяснил вирусолог.

При этом вирус псевдочумы птиц для здоровья людей никакой опасности не представляет. Заразиться им можно, симптомы будут как при легкой простуде и пройдут сами собой.

«Это болезнь чисто птичья, людям не угрожает. Парагриппозный вирус не передается от человека к человеку», — объяснил профессор Альтштейн.

Где именно нашли опасную псевдочуму птиц, как защитить свое хозяйство от этого вируса и можно ли есть потенциально зараженное мясо, читайте в материале 360.ru.