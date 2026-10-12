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    Выпускников предупредили об увеличении заданий по 2 предметам ЕГЭ

    ФИПИ: в 2027 году количество заданий ЕГЭ увеличат по истории и профматематике

    Фото: РИА «Новости»

    Российским выпускникам в 2027 году увеличили количество заданий по двум предметам Единого государственного экзамена — истории и профильной математике. Это следует из данных Федерального института педагогических измерений ( ФИПИ ).

    «Общее количество заданий в варианте КИМ увеличено с 21 до 22, максимальный первичный балл увеличен с 42 до 43. На позицию 15 добавлено задание на работу с историческим источником (15), нацеленное на проверку знаний по всеобщей истории», — говорится в разделе, посвященном заданиям по истории.

    В разделе профильной математики общее количество заданий в варианте КИМ увеличили с 19 до 20. Максимальный первичный балл за выполнение всей работы увеличился с 32 до 33.

    По информатике задания в варианте КИМ и максимальный первичный балл остались без корректировок. Изменились только тематики в заданиях 10, 13 и 23, а также структура записи ответа на задание 27.

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