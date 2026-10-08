Акция по сдаче ЕГЭ педагогами началась в Подольске

В школе имени Героя России А. Г. Монетова проходят тренировочные испытания по сдаче ЕГЭ — такая практика реализуется впервые как в регионе, так и в ПОдольске. Эта школа — одна из крупнейших площадок округа для проведения экзаменов.

Педагоги собрались в образовательном учреждении, чтобы «пройти путь ученика» и лучше понять, с какими задачами сталкиваются старшеклассники. В мероприятии участвовали более 150 учителей Подольска и почти 240 педагогов из двух соседних округов — все они преподают математику, физику, биологию и химию в 10–11 классах, то есть готовят ребят к сдаче ЕГЭ.

Испытание длится 3,5 часа, а задания — точно такие же, как на экзамене. Это позволяет учителям прочувствовать формат, оценить сложность и нюансы формулировок. Формат мероприятия максимально приближен к реальному экзамену: на входе проводится проверка, с собой нельзя брать мобильные телефоны, в аудиториях ведется видеонаблюдение.