Автор канала GrandExam Филин: новый ФГОС снизит нагрузку на школы

Возможность для старшеклассников отказаться от углубленного изучения предметов положительно скажется на школах и учениках. Об этом 360.ru заявил образовательный блогер и автор телеграм-канала о поступлении GrandExam Арсений Филин.

Так он оценил новый федеральный государственный стандарт (ФГОС), вступающий в силу 1 сентября 2027 года.

По словам Филина, обязательное профильное обучение требует от школ дополнительных учебных часов, для проведения которых необходимы преподаватели.

«Если мы делим класс, для которого и так не хватает преподавателей, еще на несколько образовательных профилей, получается, что увеличивается число часов, которые школа должна обеспечить. А если в школе и так нет преподавателя по какому-то предмету, то такие дополнительные профили могут еще сильнее усугубить ситуацию», — объяснил он.

Эксперт добавил, что отказ от обязательного углубления может оказаться полезен и части учеников. Многие старшеклассники готовятся к ЕГЭ самостоятельно, с репетиторами или на курсах, поэтому дополнительные занятия в школе при низком качестве преподавания становятся для них лишней нагрузкой.

Ученики 10-11-х классов российских школ с 1 сентября 2027 года смогут самостоятельно выбрать базовый или углубленный курс обучения по шести направлениям.

О новом формате средних образовательных учреждений — в нашей статье.