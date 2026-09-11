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    Автор канала GrandExam Филин: новый ФГОС снизит нагрузку на школы

    Фото: РИА «Новости»

    Возможность для старшеклассников  отказаться от углубленного изучения предметов положительно скажется на школах и учениках. Об этом 360.ru заявил образовательный блогер и автор телеграм-канала о поступлении GrandExam Арсений Филин.

    Так он оценил новый федеральный государственный стандарт (ФГОС), вступающий в силу 1 сентября 2027 года.

    По словам Филина, обязательное профильное обучение требует от школ дополнительных учебных часов, для проведения которых необходимы преподаватели.

    «Если мы делим класс, для которого и так не хватает преподавателей, еще на несколько образовательных профилей, получается, что увеличивается число часов, которые школа должна обеспечить. А если в школе и так нет преподавателя по какому-то предмету, то такие дополнительные профили могут еще сильнее усугубить ситуацию», — объяснил он.

    Эксперт добавил, что отказ от обязательного углубления может оказаться полезен и части учеников. Многие старшеклассники готовятся к ЕГЭ самостоятельно, с репетиторами или на курсах, поэтому дополнительные занятия в школе при низком качестве преподавания становятся для них лишней нагрузкой.

    Ученики 10-11-х классов российских школ с 1 сентября 2027 года смогут самостоятельно выбрать базовый или углубленный курс обучения по шести направлениям.

    О новом формате средних образовательных учреждений — в нашей статье.