Акцию по сдаче ЕГЭ провели для педагогов в Люберцах

На базе Кадетской школы в Люберцах впервые в округе провели акцию «ЕГЭ для учителей». Педагоги проверяли знания по своим предметам — русскому языку и профильной математике.

Учителям не предоставляли никаких поблажек: регистрация, металлодетектор, распределение по аудиториям и несколько часов за выполнением заданий — все по тем же правилам, что и у школьников. Педагоги в этот день волновались ничуть не меньше, чем их ученики в день сдачи единого государственного экзамена

Задания и их количество соответствовали экзаменационному формату, а готовые работы проверит экспертная комиссия. Но главный результат здесь не только баллы. Учителю важно самому оказаться на месте выпускника и прочувствовать весь процесс.

После проверки каждый педагог получит свой результат и подтверждение профессиональных компетенций. А вместе с ним — опыт, который уже на настоящем ЕГЭ поможет лучше понять своих учеников: не только какие задания им предстоит решить, но и что они чувствуют, оказавшись по другую сторону парты.