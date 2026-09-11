Большая перемена: когда углубленные предметы для старшеклассников станут необязательными

Российские старшеклассники со следующего учебного года получат возможность изучать все предметы на базовом уровне или выбрать профильное обучение с углубленными дисциплинами. Те, кто уже определился с будущей профессией, смогут сосредоточиться на необходимых уроках, а остальные — ограничиться базовой подготовкой. Как изменится учеба в 10–11-х классах, можно ли будет подготовиться к ЕГЭ без углубленных предметов и не возрастет ли роль репетиторов — разобрался 360.ru.

Без обязательного углубления

Возможность старшеклассникам изучать школьные предметы только на базовом уровне прописали в новом федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) для 10–11-х классов, который вступит в силу 1 сентября 2027 года. Министр просвещения Сергей Кравцов напомнил, что сейчас ученики старших классов обязаны выбрать два предмета для углубленного изучения. В следующем учебном году эту норму отменят. «Важным изменением станет возможность для учащихся старшей школы изучать все предметы только на базовом уровне», — заявил он в интервью ТАСС.

Кравцов добавил, что профильное образование никуда не уйдет. Старшеклассники смогут выбрать обучение по шести направлениям, а школы получат возможность формировать внутри них узкие профильные группы.

Фото: РИА «Новости»

От медицинского до инженерного

Новый стандарт сохранит шесть профилей обучения, которые смогут выбрать ученики: агротехнологический, естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический или универсальный. Внутри каждого профиля школы получат право создавать отдельные группы с более узкой специализацией, что позволит вести обучение сразу по нескольким направлениям. Например, в рамках естественно-научного направления школа сможет открыть медицинский и химико-биологический классы, а в рамках технологического — инженерный. Также ФГОС определит перечень предметов для углубленного изучения. В него войдут математика, информатика, физика, химия, биология, география, история, обществознание, литература и иностранный язык.

При этом конкретный набор направлений будет зависеть от возможностей самой школы. Стандарт разрешает образовательным организациям формировать классы и группы различной направленности, но не требует открывать все предусмотренные варианты.

Фото: РИА «Новости»

Учеба по индивидуальному плану

В Минпросвещения объяснили изменения стремлением дать старшеклассникам возможность выстраивать индивидуальную образовательную траекторию. Те, кому достаточно общей подготовки, смогут изучать все дисциплины на базовом уровне, а определившиеся с будущей профессией — выбрать профильное обучение и сосредоточиться на углубленных дисциплинах. Изменения затронут и содержание школьных программ. Обучение в старших классах планируют сделать более прикладным и приблизить к современным реалиям. В первую очередь это коснется математики, физики, химии и биологии. В программах усилят практическую составляющую, чтобы школьники могли применять полученные знания для решения реальных задач. Отдельное место в новом стандарте займут современные технологии. Навыки работы с искусственным интеллектом включат в метапредметные результаты обучения. Старшеклассники должны будут освоить основные принципы работы с такими технологиями.

Фото: РИА «Новости»

Продолжительность обучения в 10–11-х классах при этом не изменится. На освоение программы по-прежнему отводится два года. Общий объем составит от 2312 до 2516 учебных часов, а максимальная недельная нагрузка — 37 часов.

Все упирается в учителей

Возможность отказаться от обязательного углубленного изучения предметов в первую очередь может облегчить работу школам. Об этом в комментарии 360.ru заявил образовательный блогер и автор телеграм-канала о поступлении GrandExam Арсений Филин. Он пояснил, что профильное обучение требует дополнительных учебных часов, а для их проведения — преподавателей, которых сейчас не хватает. «Если мы делим класс, для которого и так не хватает преподавателей, еще на несколько образовательных профилей, получается, что увеличивается число часов, которые школа должна обеспечить. А если в школе и так нет преподавателя по какому-то предмету, то такие дополнительные профили могут еще сильнее усугубить ситуацию», — объяснил Филин. Сохранение только базового уровня может оказаться полезным и для части старшеклассников. По словам блогера, многие из них уже сейчас готовятся к Единому государственному экзамену самостоятельно, с репетиторами или на курсах.

Фото: РИА «Новости»

Если нужный предмет в школе преподается на недостаточно высоком уровне, дополнительные профильные часы становятся для таких учеников лишней нагрузкой. «Для таких ребят, даже если предмет соответствует их профилю, но преподается на низком уровне, школьные занятия становятся скорее обузой. И если отказ от такого профилирования приведет к уменьшению нагрузки, думаю, многие обрадуются», — отметил эксперт. При этом саму идею профильного обучения Филин назвал здравой. Возможность сосредоточиться в старших классах на необходимых для поступления и будущей профессии дисциплинах остается полезной, однако обеспечить качественное углубленное обучение школа может только при наличии соответствующих преподавателей.

Репетиторы никуда не исчезнут

Отказ от обязательного углубления сам по себе не определит качество подготовки школьников к ЕГЭ, допустил Филин. По его мнению, результат зависит в первую очередь от преподавателя, а не от формального количества отведенных на дисциплину часов. «Если эти часы выделяются из-под палки, потому что школа обязана их выделить и найти хоть какого-то педагога, чтобы он провел уроки, возможно, такие дополнительные часы скорее вызовут у детей раздражение и отторжение предмета, чем повысят качество подготовки», — объяснил эксперт. При этом в школе с сильным преподавателем сокращение количества профильных часов, наоборот, способно ухудшить подготовку учеников.

Фото: РИА «Новости»