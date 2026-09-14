Минпросвещения не будет усложнять задания ЕГЭ-2027

Минпросвещения не собирается усложнять задания ЕГЭ-2027, серьезных перемен в экзамене не предвидится. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил глава ведомства Сергей Кравцов в рамках Международного фестиваля молодежи.

«Никаких серьезных изменений в плане усложнения экзамена (в 2027 году — прим. ред.) не планируется. Сейчас обсуждаются демоверсии», — заявил он.

Глава ведомства подчеркнул, что до конца сентября проводят общественно-профессиональное обсуждение демоверсий КИМ ЕГЭ-2027, размещенных на сайте Федерального института педагогических измерений. После его результатов могут внести уточнения в КИМ. Утверждение состоится до 10 ноября, на основании демоверсий подготовят задания для экзамена.

В Екатеринбурге с 11 по 17 сентября проходит Международный фестиваль молодежи. На нем соберутся 10 тысяч человек из 191 страны. Участников мероприятия поприветствовал президент Владимир Путин.