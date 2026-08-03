Рособрнадзор вынес предостережения 19 вузам

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 19 вузам. Об этом сообщили в официальном канале ведомства в «Максе» .

Учебным заведениям предложили принять меры по обеспечению соблюдения требований в рамках федерального госконтроля надзора в сфере образования.

В список вошли вузы из разных регионов России, включая Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, Поволжье. Среди обнаруженных нарушений — отсутствие на сайтах обязательной по закону информации и нарушение трудовых прав сотрудников.

В июне Рособрнадзор также выносил предостережение другим 19 вузам. А в феврале сообщал о нарушениях в семи учебных заведениях.