360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Минпросвещения запустит проект школьное телевидение в 15 регионах России

    Фото: РИА «Новости»

    Минпросвещения России протестирует единое школьное телевидение в школах 15 регионов страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу проекта.

    «„Школьное телевидение“ начинает работу в 15 пилотных регионах. <…>  Запуск „Школьного телевидения“ в этих регионах планируется до 15 октября. На старте в школах будет идти федеральный эфир», — говорится в сообщении.

    В ведомстве пояснили, что первыми с проектом ознакомятся учащиеся в Мордовии и Подмосковье. В число других регионов, где пройдет апробация, вошли Калининградская, Воронежская, Тульская, Липецкая, Тамбовская, Белгородская, Владимирская, Рязанская, Ярославская, Ульяновская, Калужская, Оренбургская и Смоленская области.

    Новую медиаплатформу протестировали в мае 2026 года в подмосковных школах. Цель проекта — оперативное донесение до учителей и учеников важных новостей, а также оказание помощи в учебных вопросах и воспитании.

    Читайте также

    Обучению быть! Эксперт Минпросвещения объяснил суть подготовки к школе в детсадах

    На «Сферуме» запустили новый сервис «Олимпиады»

    Минпросвещения создаст «золотой стандарт» для воспитанников детсадов

    В России изменят стандарт работы детсадов

    Минпросвещения разрешило школьникам ограниченно использовать ИИ

    Минпросвещения запустило проект «Орлята-дошколята» в детских садах

    Школьников Подмосковья научат защищаться от мошенников в онлайн-играх

    Минпросвещения не будет усложнять задания ЕГЭ-2027

    Минпросвещения разъяснило правила использования ИИ школьниками

    Минпросвещения объявило о запуске телефона доверия для школьников

    Эксперт Минпросвещения Ермолаева посоветовала родителям не навязывать детям готовые решения при выборе профессии

    Обществознание будут изучать только в 9-11-х классах и по новым учебникам