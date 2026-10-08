Минпросвещения запустит проект школьное телевидение в 15 регионах России

Минпросвещения России протестирует единое школьное телевидение в школах 15 регионов страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу проекта.

«„Школьное телевидение“ начинает работу в 15 пилотных регионах. <…> Запуск „Школьного телевидения“ в этих регионах планируется до 15 октября. На старте в школах будет идти федеральный эфир», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что первыми с проектом ознакомятся учащиеся в Мордовии и Подмосковье. В число других регионов, где пройдет апробация, вошли Калининградская, Воронежская, Тульская, Липецкая, Тамбовская, Белгородская, Владимирская, Рязанская, Ярославская, Ульяновская, Калужская, Оренбургская и Смоленская области.

Новую медиаплатформу протестировали в мае 2026 года в подмосковных школах. Цель проекта — оперативное донесение до учителей и учеников важных новостей, а также оказание помощи в учебных вопросах и воспитании.