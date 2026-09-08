Минпросвещения объявило о запуске телефона доверия для школьников

Министр просвещения России Сергей Кравцов анонсировал запуск телефона доверия для школьников в пятницу, 11 сентября. Об этом сообщил ТАСС .

Ребята смогут рассказать о любых проблемах и конфликтах в своих образовательных учреждениях.

«Если вы видите, что в школе есть какая-то конфликтная ситуация, можно будет обратиться к нам. Мы обязательно будем разбираться в каждой конкретной ситуации», — рассказал Кравцов.

Ранее глава Минпросвещения сообщил, что 1 сентября в России открыли больше 700 обновленных школ. За парты сели 18 миллионов учеников. В том числе в учебные заведения пошли 1,5 миллиона первоклассников.