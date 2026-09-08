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    Минпросвещения объявило о запуске телефона доверия для школьников

    Кравцов: телефон доверия для школьников заработает 11 сентября

    Фото: РИА «Новости»

    Министр просвещения России Сергей Кравцов анонсировал запуск телефона доверия для школьников в пятницу, 11 сентября. Об этом сообщил ТАСС.

    Ребята смогут рассказать о любых проблемах и конфликтах в своих образовательных учреждениях.

    «Если вы видите, что в школе есть какая-то конфликтная ситуация, можно будет обратиться к нам. Мы обязательно будем разбираться в каждой конкретной ситуации», — рассказал Кравцов.

    Ранее глава Минпросвещения сообщил, что 1 сентября в России открыли больше 700 обновленных школ. За парты сели 18 миллионов учеников. В том числе в учебные заведения пошли 1,5 миллиона первоклассников.