В школах всех регионов России запустят единое «Школьное телевидение»

В российских школах во всех регионах страны запустят масштабный федеральный проект «Школьное телевидение» с единым вещанием. Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения России.

Новую медиаплатформу протестировали в мае 2026 года. «Школьное телевидение» действовало в учебных заведениях Подмосковья. Теперь министерство намерено расширить его на всю Россию. Соответствующую подготовку ведомство планирует завершить к концу текущего лета.

Мониторы установят в самых людных местах: вестибюлях, коридорах, столовых и зонах отдыха. Главная цель проекта — быстро доносить до учеников и учителей важные новости, а также помогать в учебе и воспитании.

В Минпросвещения подчеркнули, что проект реализуется как полностью безопасная и закрытая цифровая среда, вывести в нее посторонний контент будет невозможно.

Проект «Школьное телевидение» дополнит стратегию Минпросвещения по созданию безопасного цифрового контура в образовании. Ранее в школах уже внедрили платформу «Сферум» для общения и закрытую информационную систему «Моя школа».