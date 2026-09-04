Эксперт Минпросвещения Ермолаева посоветовала родителям не навязывать детям готовые решения при выборе профессии

Эксперт Минпросвещения России Анна Ермолаева рассказала «Взгляду» , как родителям правильно помогать подросткам определиться с будущей профессией. По ее словам, важно выявить истинные желания ребенка.

Ермолаева отметила, что выбор профессии — это не одномоментное решение, а длительный процесс самопознания. Родители могут задавать открытые вопросы, делиться своим опытом, но не навязывать готовые ответы. Это поможет подростку отделить свои истинные желания от чужих ожиданий.

Специалист подчеркнула, что неопределенность в таком возрасте — это норма. Подростку нужно пространство для исследования своих интересов без страха осуждения.

Кроме того, Ермолаева посоветовала родителям обсуждать со старшеклассниками не только учебу, но и друзей, планы и увлечения. Это поможет сохранить контакт и избежать ситуации, когда ребенок начнет избегать общения из-за постоянных разговоров о поступлении.