Обучению быть! Эксперт Минпросвещения объяснил суть подготовки к школе в детсадах

Обновленный ФГОС дошкольного образования не подразумевает исключение обучающего компонента. Стандарт предполагает интеграцию новых знаний в воспитательный процесс. Об этом сообщила 360.ru эксперт Минпросвещения, кандидат психологических наук, старший преподаватель кафедры педагогики раннего развития и музыкального образования Глазовского государственного инженерно-педагогического университета имени В. Г. Короленко, детский психолог Наталья Селукова.

«В дошкольном возрасте воспитание и обучение невозможно разделить: это единый процесс. Даже если очень хочется выделить что-то одно, в реальной жизни детского сада это не сработает», — объяснила она.

Дети, по словам Селуковой, усваивают знания об окружающем мире и манеры поведения от воспитателя. В основе этого процесса лежит игра. Федеральная образовательная программа строится с учетом возрастных и индивидуальных возможностей воспитанников.