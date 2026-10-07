Обучению быть! Эксперт Минпросвещения объяснил суть подготовки к школе в детсадах
Детский психолог Селукова: Минпросвещения сохранит обучение в детсадах
Обновленный ФГОС дошкольного образования не подразумевает исключение обучающего компонента. Стандарт предполагает интеграцию новых знаний в воспитательный процесс. Об этом сообщила 360.ru эксперт Минпросвещения, кандидат психологических наук, старший преподаватель кафедры педагогики раннего развития и музыкального образования Глазовского государственного инженерно-педагогического университета имени В. Г. Короленко, детский психолог Наталья Селукова.
«В дошкольном возрасте воспитание и обучение невозможно разделить: это единый процесс. Даже если очень хочется выделить что-то одно, в реальной жизни детского сада это не сработает», — объяснила она.
Дети, по словам Селуковой, усваивают знания об окружающем мире и манеры поведения от воспитателя. В основе этого процесса лежит игра. Федеральная образовательная программа строится с учетом возрастных и индивидуальных возможностей воспитанников.
Создается воспитательная среда, которая помогает осваивать социальные нормы, культурные традиции и базовые жизненные ценности. А в обновляемом ФГОС дошкольного образования сохраняется обучающий компонент — с раннего возраста и до подготовки к школе.
Наталья Селукова
Детский психолог
Собеседница 360.ru отдельно отметила, что подготовка к школе не ограничивается обучением счету и письму. Она включает мотивационную, интеллектуальную составляющие, навыки общения и самоорганизации. Селукова заявила, что развивать их нужно вместе, а не по отдельности.