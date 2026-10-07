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    На «Сферуме» запустили новый сервис «Олимпиады»

    Образовательная платформа «Сферум» запустила новый сервис «Олимпиады». Он позволяет пользователям узнавать об актуальных олимпиадах по разным предметам и темам.

    Найти «Олимпиады» можно во вкладке «Сервисы» образовательной платформы «Сферум» в «Максе». Этот инструмент собирает главные школьные мероприятия в одном месте. Внутри — подробное описание каждого состязания и регистрация.

    Пользователям уже доступны первые события: Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту от Минпросвещения России, олимпиады «Безопасные дороги» и по русскому языку и культуре от Учи.ру, а также «Технокубок».

    Кроме того, «Сферум» запустил сервис полезных уведомлений «Напоминатель», с помощью которого учителя решают административные задачи: заполняют журналы, делают отчеты, собирают согласия, проводят совещания, напоминают о дежурствах и других мероприятиях. Около 10% пользователей также используют сервис для себя.

    Как рассказала руководитель «Сферума» Ирина Шварцман, в рамках новой стратегии по развитию в качестве платформы полезных сервисов для образования компания активно работает над запуском нового функционала.

    «Все наши сервисы строятся по принципу поддержки и помощи педагогам, родителям и детям. „Олимпиады“ — один из самых ожидаемых педагогами инструментов. Сервис помогает в два клика находить полезные и интересные учебные соревнования для учащихся разных возрастных категорий», — подчеркнула Шварцман.

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