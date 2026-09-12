Минпросвещения разъяснило правила использования ИИ школьниками

Методические рекомендации Минпросвещения по использованию ИИ в школах не предусматривают работу учащихся начальных классов с нейросетями. Для учеников средней школы технологии предлагают применять как вспомогательный инструмент в учебной работе, сообщила ТАСС директор Института НГПУ Ольга Хлытина.

«В рекомендациях указано, что сервисы ИИ учащимися на уровне начального образования не используются, в 5-9-х классах допускается их применение для объяснения сложных понятий, поиска информации, проверки гипотез», — сказала она.

Хлытина добавила, что ученикам старших классов можно использовать нейросети в проектно-исследовательской деятельности. При этом учитель вправе ограничить применение нейросетей при выполнении заданий, направленных на развитие анализа, творческого мышления и навыков аргументации.

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