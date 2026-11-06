На Алтае официально подтвердили обнаружение первого в истории метеорита

На Алтае не раз находили древние метеориты и фрагменты, важные для науки. В этот раз номенклатурный комитет Международного Метеоритного общества официально утвердил первое в истории обнаружение метеорита на территории Алтая, сообщили ТАСС в пресс-службе Института геологии и минералогии СО РАН.

«Международный метеоритный комитет официально утвердил метеорит Chulyshman — первый в истории метеорит, обнаруженный в Республике Алтай, и 160-й в России», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, местный житель подарил камень руководителю объединения «Самоцветы» Виктору Лихачеву. Выяснилось, что метеорит пролежал у него 20 лет. После диагностики в Институте геологии и минералогии СО РАН камень и пополнил Метеоритный бюллетень.

В Центральном Сибирском геологическом музее в Академгородке находится его фрагмент. Также метеорит можно увидеть в музее «Самоцветы» в селе Верх-Уймон.

По данным ученых, камень мог оказаться на Земле несколько столетий назад, а может и намного раньше. В числе минералов, обнаруженных в камне, имеется редкий космогенный фосфат — мерриллит.

Ранее ученые пополнили базу данных о геологической истории Марса, проанализировав минеральный состав, текстуру и другие характеристики метеорита Teghaza 001. Камень весом 800 граммов нашли в Сахаре.