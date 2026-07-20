В Сиднее ученые синтезировали космическую пыль в лабораторных условиях

Исследователи из Сиднейского университета провели эксперимент, воссоздав с нуля космическую пыль. Это открытие может помочь понять, как химические компоненты жизни сформировались в космосе до появления Земли. Результаты работы опубликованы в журнале Science Daily .

Аспирантка школы физики Сиднейского университета Линда Лосурдо в ходе исследования смешала азот, диоксид углерода и ацетилен для имитации условий вблизи звезд и остатков сверхновых. Газовая смесь подвергалась воздействию мощного электрического заряда, в результате чего образовалась богатая углеродом пыль, идентичная материалу, который дрейфует в межзвездном пространстве и сохраняется внутри комет и астероидов, написали «Известия».

Полученная в лаборатории пыль содержит сложные комбинации углерода, водорода, кислорода и азота (молекулы CHON), которые считаются фундаментальными для возникновения органики. Ученые помещали газы в стеклянные трубки, из которых предварительно откачивали воздух для достижения условий космического вакуума. В течение часа смесь находилась под напряжением около 10 тысяч вольт, что привело к образованию тлеющего разряда плазмы. Энергия расщепляла исходные молекулы, компоненты которых затем объединялись в более сложные химические структуры.

Соавтор исследования, профессор Дэвид Маккензи, отметил, что производство такой пыли на Земле открывает доступ к изучению условий, которые невозможно проверить напрямую в космосе. «Это помогает нам интерпретировать, через что прошел метеорит или фрагмент астероида за свою жизнь», — сказал он.

Ученые создают базу данных инфракрасных «отпечатков пальцев» различных типов пыли, чтобы сравнивать их с наблюдениями за регионами формирования звезд и лучше понимать процессы, которые в конечном итоге привели к зарождению жизни.