Geology: ученые установили, что самому древнему ударному кратеру на Земле около трех миллиардов лет

Группа исследователей из Университета Кертина и Геологической службы Западной Австралии провела анализ, в результате которого был установлен возраст самого древнего из известных ударных кратеров на Земле. По данным ученых, этому кратеру около трех миллиардов лет. Исследования проводились в районе Северного полюса, в регионе Пилбара, который давно подозревался в том, что стал местом падения крупного астероида, написало научное издание Geology .

Для определения точного времени столкновения ученые провели детальное изучение минералов, содержащихся в горных породах. Особое внимание было уделено циркону — минералу, известному своей прочностью и способностью сохранять информацию о геологических процессах на протяжении миллиардов лет. В ходе анализа были обнаружены цирконы необычной формы, которые, как полагают исследователи, подверглись изменениям вследствие мощного удара: под воздействием экстремального нагрева старый минерал частично разрушился и перекристаллизовался, добавил MIR24.TV.

Кроме того, для подтверждения полученных данных ученые проанализировали апатит — минерал, образовавшийся в результате движения горячих жидкостей через поврежденные породы. Результаты анализа обоих минералов совпали, что позволило сделать вывод о масштабном падении метеорита.

Датировка древних кратеров представляет собой сложную задачу, так как за миллиарды лет горные породы подвергаются изменениям под воздействием тепла, давления и различных жидкостей, что может стереть следы удара. Однако в данном случае исследователям удалось выделить момент столкновения и отделить его от последующих геологических процессов. Это открытие не только расширяет наши знания о ранней истории Земли, но и подчеркивает важность изучения таких древних структур для понимания эволюции нашей планеты.