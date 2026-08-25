Следы древней космической катастрофы нашли на дне Онежского озера

Российские ученые обнаружили на дне Онежского озера новые доказательства космической катастрофы, произошедшей около 13 тысяч лет назад. Об этом сообщила пресс-служба РГПУ имени Герцена.

Исследователи обнаружили в толще озерно-ледниковых глин высокую концентрацию микроскопических частиц оксида железа в «розовом горизонте». Это слой с контрастной сменой окраски, прослеживающийся в образцах донных отложений Онежского озера.

«Этот факт, а также обнаружение „горизонта“ с отчетливой границей в ленточных глинах во всей акватории <…> может указывать на внешнее поступление вещества, например, в виде космической пыли», — заявил декан факультета географии Дмитрий Субетто.

Эта находка стала новым доказательством в пользу версии о падении метеорита на Землю около 12,8 тысячи лет назад. Ученые впервые проследили полную картину перехода от ледникового периода к современному климату на одном объекте.

В своей работе исследователи использовали, причем тоже впервые, сверхточные магнитные измерения с шагом всего четыре-пять миллиметров. По итогу они получили «магнитный отпечаток» горизонта. Его можно будет сопоставлять с разрезами отложений в других районах региона.

Ранее ученые из Университета Колорадо раскрыли тайну космических катастроф времен зарождения жизни, изучив лунный метеорит NWA 12593.